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Haberler Galeri Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:28

Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

Sağlık açısından birçok faydası bulunan düzenli olarak tüketildiğinde şifa dağıtıyor! Eşek dikeni akız, kansa ve kenger gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Bazı yörelerde kenger yemeği olarak pişen eşek dikeni lezzetiyle de hayran bırakıyor. Eşek dikeninin yemeğine kenger meftunesi deniliyor. Lezzetti ve son derece sağlıklı olan eşek dikeni sigaranın ciğerlere verdiği yıkıcı etkiyi ortadan kaldırıyor. İşte mucize besin kenerin faydaları...

Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

Sağlık açısından birçok faydası bulunan düzenli olarak tüketildiğinde şifa dağıtıyor! Eşek dikeni akız, kansa ve kenger gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Bazı yörelerde kenger yemeği olarak pişen eşek dikeni lezzetiyle de hayran bırakıyor. Eşek dikeninin yemeğine kenger meftunesi deniliyor. Lezzetti ve son derece sağlıklı olan eşek dikeni sigaranın ciğerlere verdiği yıkıcı etkiyi ortadan kaldırıyor. İşte mucize besin kenerin faydaları...

Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

EŞEK DİKENİ NEDİR?

papatyagiller familyasındandır. 1 veya 2 yıl yaşayabilen bu bitki çorak arazi ve tarlalarda yetişmektedir. İnce ve çengelli olan kenger bitkisi temmuz ve ağustos aylarında iyice çiçeklenmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında eşek dikeninin rengi erguvan ve beyaz rengini almaktadır. Eşek dikeninin çiçekleri yaşken güzel kokuludur ancak kuruduklarında kokusu tamamen kaybolur.

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Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

EŞEK DİKENİ NERELERDE YETİŞİR?

Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan , ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişir. Eşek dikeninin Türkiye 'de yetiştiği yerler, Ege bölgesi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Eşek dikeni nadir olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir.

Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

Eşek dikeninin ege bölgesinde kenger ismiyle kahvesi yapılmaktadır. Eşek dikeninin en çok zeytinyağlı yemeklerinin yapıldığı yer ege bölgesidir. Aynı zamanda eşek dikeninin Diyarbakır'da kenger meftunesi adında kuzu etli kavurması yapılmaktadır.

Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

EŞEK DİKENİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Eşek dikeninin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Lezzetli bir şekilde yemeklerinin yapıldığı eşek dikeninin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

MİGRENİ TEDAVİ EDER

Eşek dikeninin kramp çözücü özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde migren ve çeşitli baş ağrıları tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

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