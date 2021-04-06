Hastalıklara adeta kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Akciğerler başta olmak üzere vücudu temizleyen besinler bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara kalkan oluyor. Son dönemlerde ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı tedbir almak isteyenler doğal besinlere yöneliyor. Peki, bağışıklığı güçlendirmek ve akciğerleri temizlemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte mucizevi etkileriyle şaşırtan süper besinler...