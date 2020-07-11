Hastalıksız hayatın 10 temel altın kuralı

1. İŞLENMİŞ KARBONHİDRATLARA VEDA EDİN:

Mutfakta beyaz un kullanmayı bırakın. Sofra şekerinden uzak durun. Yine glisemik indeksi yüksek olan pirinç tüketimi de oksidatif stresi vücutta artırarak potansiyel olarak birçok metabolik hastalığın oluşmasına neden oluyor. Yüksek glisemik indeks içeren besin tüketimini benimseyen sağlıklı kişilerin zamanla açlık kan şekeri düzeylerinde bozulma ve kan trigliserit dediğimiz yağlarında artışa neden olarak karaciğerde yağlanma ve insülin direncinin gelişmesinde ana faktör olduğu da bildiriliyor.