Hastalıksız hayatın 10 temel altın kuralı

Hastalanmadan uzun ve sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Doğrusunu söylemek gerekirse, mümkün. Ama takip etmeniz gereken 10 değişmez kural söz konusu. Gelin bakalım sağlıklı yaşamın anahtarı hangi 10 temel adımdan geçiyor... Hastalıksız bir hayat sürmek mümkün mü diye sorarsanız, evet, mümkün. Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı epidemiyologları dünyanın birçok yerinde hiç hastalanmadan yaşayan modern insanların ortak alışkanlıklarına baktıklarında hepsi aynı ortak noktada buluşuyor: Doğal ve doğru beslenme hastalıkların oluşumunu önlemede yüzde 65 kadar yüksek bir paya sahip! Vücudunuzu toksik bileşenlerden arındırmak istiyorsanız 10 adımda yapmanız gerekenleri sıralamak istiyorum. Hastalıksız bir hayatın anahtarı bu 10 adımda saklı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Her gün görebileceğiniz yer olan buzdolabınızın üzerine bu yazımı asmanızı da rica ediyorum. 1. İŞLENMİŞ KARBONHİDRATLARA VEDA EDİN: Mutfakta beyaz un kullanmayı bırakın. Sofra şekerinden uzak durun. Yine glisemik indeksi yüksek olan pirinç tüketimi de oksidatif stresi vücutta artırarak potansiyel olarak birçok metabolik hastalığın oluşmasına neden oluyor. Yüksek glisemik indeks içeren besin tüketimini benimseyen sağlıklı kişilerin zamanla açlık kan şekeri düzeylerinde bozulma ve kan trigliserit dediğimiz yağlarında artışa neden olarak karaciğerde yağlanma ve insülin direncinin gelişmesinde ana faktör olduğu da bildiriliyor. Beyaz un, sofra şekeri ve beyaz pirinçten zengin beslenen kişiler sadece kronik hastalıklara yakalanmıyor ayrıca vücudun aşırı yağ birikimini sağlayan yağ hücrelerinde aktif yağ sentezinin başlatılmasında da etken oluyor. 2. ŞİŞELENMİŞ GÜVENLİ SU İÇİN: ücudu temizlemenin ilk kuralı bolca su içmek.. Kilo fazlalığınız arttıkça her 5 kilo fazlalığa 1 su bardağı daha fazla su içmek, sıcak havalarda 2.5-3 litrelere çıkartmak çok önemli. Çünkü su, kanın akışkanlığını arttırarak organlara kandaki hemoglobinden oksijene kadar ihtiyaç olan elzem bileşiklerin kolayca ulaşmasını sağlayarak hücrelerden dokulara iç bedenimizin tamamen iyi çalışmasında destek olmaktadır. 3. YÜKSEK FRUKTOZDAN UZAK DURUN: Bugün diyabetin temelinde glisemik indeksi yüksek besin tüketimi dışında fruktoz şurubundan zengin besinlerin tüketiminin de etkili olduğu artık biliniyor. Diyabete neden olan yüksek fruktoz şurubu içeren besinlerin yenmesi koronoer kalp hastalıkları içinde suçlu görülüyor.