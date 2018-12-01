Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

Yaşlanma gibi bir biyolojik sürece karşı koymak mümkün değil. 20 yaşından sonra sinir sisteminde bulunan nöronların işlevini sağlayan gri maddenin miktarının azalmaya başladığı bilinmekte. Dolayısıyla hatırlama, durumu kavrama gibi bilişsel yetenekler de yaşla birlikte azalır. Bu da yaşlandıkça Alzheimer gibi hafıza kaybıyla karakterize, yaşam kalitesini düşüren hastalıklara yakalanma riskini artırır. Bugün dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası var ve bu sayı her yıl 10 milyon artış göstermekte. Bu nedenle 2015'te Harvard ve Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar beyin fonksiyonlarını geliştirecek ve bunamayı önleyecek bir diyet modeli geliştirdiler. MIND Diyeti, beynin yaşlanmadan etkilenme süresini 7.5 yıl azaltan, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini yüzde 53'e kadar düşüren süper bir diyet modeli. Kilo kaybına neden olma, diyabeti ve kardiyovasküler hastalıkları önleme gibi özelliklere de sahip.