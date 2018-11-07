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  • Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

e şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Giriş Tarihi: 07.11.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 12:07
Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Manisa'nın Spil Dağı ve çevresindeki dağlık alanda canlı şekilde yakalanan bozyörük yılanlarının derisi şifa kaynağı olarak büyük ilgi görüyor.

Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Bir zamanlar büyü bozma için toplanan yılan derileri şimdi basur tedavisi ve cilt hastalıklarında kullanılırken, saç çıkarmaya da yardımcı olduğuna inanılıyor.

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Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Manisa'da bir aktar tarafından satılan, kelliğe, e ve cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan yılan derileri ilgi görüyor.

Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Özel toplayıcılar tarafından haziran ve temmuz aylarında toplanan bozyörük yılanları, derilerini bırakmasının ardından hiç bozulmamış şekilde aktara getiriliyor.

Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Şehzadeler ilçesindeki bir aktarda özel şekilde korunan yılan derileri, şifa olduğuna inanan insanlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Yılan derilerini alternatif olarak isteyenlere sattığını belirten aktar Halil Gürcan, "Bu yılan derileri özel olarak toplanılıyor. Doğada yakaladığımız yılanların derilerini çıkarmasını bekliyoruz. nde işe yarıyor. Bütün olarak yakıp, külünü vazelinle birlikte kel olan bölgeye sürüldüğünde zaman saç çıkarır.

Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...


(basur) için ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine konulup yenilir.

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