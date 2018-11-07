Hemoroide şifa oluyor! Ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine koyup yiyorlar...

Yılan derilerini alternatif olarak isteyenlere sattığını belirten aktar Halil Gürcan, "Bu yılan derileri özel olarak toplanılıyor. Doğada yakaladığımız yılanların derilerini çıkarmasını bekliyoruz. Saç dökülmesinde işe yarıyor. Bütün olarak yakıp, külünü vazelinle birlikte kel olan bölgeye sürüldüğünde zaman saç çıkarır.