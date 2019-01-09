Her gün 2 fincan yoğurt tükettiler... Sonucuna kendileri de inanamadı!

"SÜTLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN TÜKETİLMESİNDE DİKKATLİ OLUNMALI"

Geleneksel diyetlerde sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve hassas bağırsak sendromunda hastalara laktoza karşı toleranssızlık nedeniyle sütle ilgili ürünlerin tüketilmesinde dikkatli olunmasının önerildiğini anlatan Bilecen, "Ancak bu çalışma, taze bakteri kültürü içeren ev yapımı yoğurt gibi ürünlerin, ki buna belki kefiri de eklemek gerekir, kramp ve düzensiz bağırsak hareketlerinin belirtilerini kontrol etmede çok etkili olabileceğini gösterdi" diye konuştu.