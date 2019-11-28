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  • Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

Her gün bir kase yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

, , ve yağı oldukça dengeli şekilde içeren önemli bir kaynağıdır. 1 kase yoğurtta yaklaşık olarak 9- 10 gr karbonhidrat, 6 gr protein ve 6 gr da yağ bulunur. Yoğurdun sağlığa pek çok yararı vardır. Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenleri Selahattin Dönmez yazdı. İşte yoğurdun inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 14:17
Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan hakkında bilmeniz gerekenleri Selahattin Dönmez yazdı. İşte yoğurdun inanılmaz faydaları...

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

günümüzde tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alıyor. Yapısında kaliteli , ve yağ bulunur, kuru madde içeriği yüksektir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli öğelerini içerir. Süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi artar. Ayrıca yoğurdun folik asit, niasin, magnezyum ve çinko düzeyi süte kıyasla daha fazladır. Düzenli yoğurt tüketimiyle özellikle çocuklar ve gençler için önerilen günlük A vitamini, folik asit, B 12 vitamini, kalsiyum ve magnezyumun önemli bir bölümü karşılanabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum karbonat formdadır ve vücutta kullanım düzeyi de yüksektir.

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Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

TAM YAĞLIYI TERCİH EDİN:

Yoğurtlar yağ oranlarına göre tam yağlı, yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olarak beş gruba ayrılır. Bazı araştırmalar doymuş yağ içeriği nedeniyle az yağlı veya yarım yağlı süt ürünleri tüketiminin daha sağlıklı olduğunu savunmaktadır. Ancak 2014 yılında Annals of Internal Medicine'da yayımlanan çok önemli çalışmaların derlemesi süt ürünlerinin içerisindeki doymuş yağın kalp sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturmadığını göstermiştir.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

Hatta yapılan son çalışmalar tam yağlı süt ürünlerinin yararlı yağ asitleri olan trans palmitoleik asit ve konjuge linoleik asitten zengin olması sayesinde kalp sağlığını koruyucu etkisinin arttığını göstermektedir. Ayrıca yağsız ve az yağlı yoğurtların üretiminde tat ve kıvamı artırmak için jelatin, gum ya da nişasta ve tatlandırıcı eklenebilmektedir. Bu nedenle maksimum yararlarından faydalanmak hem de lezzeti artırmak adına tam yağlı süt ürünlerini tercih etmelisiniz.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

KOYUN, MANDA, KEÇİ, İNEK... HEPSİ SAĞLIKLI:

Endüstriyel üretimde tat açısından en çok inek sütü tercih edilse de keçi, koyun ve mandanın sütünden de yapılabilmektedir. Ham madde olarak kullanılan bu sütler benzer bileşime sahiptir ve her birinden elde edilen yoğurt besinsel açıdan kıymetlidir. Aralarında bileşimi açısından küçük farklar bulunmaktadır; koyun sütünde sütün kalitesini artıran kuru madde miktarı diğerlerine kıyasla daha fazlayken, manda sütünde miktarı yüksek, inek sütünde ise yağ miktarı düşüktür.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

PROBiYOTİK OLMASA DA TÜKETİN

Probiyotikler sindirim sistemini olumlu etkileyen bakteri grubudur. Bir besinin probiyotik olarak adlandırılabilmesi için ise üzerine yarar sağlayan canlı mikroorganizmaları yeterli miktarda içermesi gerekir. Marketlerde satılan pastörize/ uzun ömürlü yoğurtlar üretim aşamasında fermantasyonun ardından ısıl işleme maruz bırakılır. Böylece raf ömürleri 6-8 hafta ile 6-12 aya kadar uzatılır. Ancak ısıl işlem sonucunda yararlı bakterilerin enzimleri inaktive olur, canlı bakterilerin sayısı azalır ve probiyotik olarak adlandırılmak için yetersiz kalır.

Ev yapımı yoğurtlarda ise probiyotik bakteriler olsa bile, bu bakteriler mide asitleri, safra ve sindirim enzimlerine karşı dayanıksızdır ve canlı kalamaz. Bu nedenle ev yapımı yoğurtlar da probiyotik olarak adlandırılamaz. Ancak fermente bir olduğu için mayalanma sırasında bakteriler sayesinde vücuda yararlı maddeler oluşur ve bu yararlı maddeler bağırsak sağlığını olumlu etkiler. Ayrıca yoğurdun probiyotik sınıfına girmemesi onu tüketmemiz gerektiği anlamına gelmez, aksine makro ve mikro besin öğelerinden zengin, böylesine değerli bir besini her gün sofralarımızda bulundurmalıyız

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz!

EV VE MARKET YOĞURDU YİYEBİLİRSİNİZ

Son yıllarda marketteki yoğurda karşı bir güvensizlik oluştu. Market yoğurtlarının kimyasal madde katılarak ekşimesinin önlendiği ve raf ömrünün artırıldığınaa dair söylentiler var. Oysa fermente süt ürünlerinin tümü antibiyotik, deterjan kalıntısı gibi kimyasallara çok duyarlıdır; eğer bir süt kimyasal içeriğine sahip ise bu sütten zaten yapılamaz.

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