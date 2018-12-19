Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Her günün sonunda çoraplarını koklayan adamın akciğerlerinde ciddi mantar enfeksiyonu oluştu ve hastaneye yatırıldı. Her günün sonunda çoraplarını koklayan adamın akciğerlerinde ciddi mantar enfeksiyonu oluştu ve hastaneye yatırıldı. Güneydoğu Çin'deki Zhangzhou'dan gelen bir adam, günlük işlerini bitirdikten sonra eve geldiğinde terli çoraplarını kokladığını bildirdi. Sonuç olarak, ayakkabısında terli ayaklarından gelişen mantardan enfeksiyon kaptı. Daha sonra da bu, nefes aldıkça akciğerlerine yayıldı. Mantarların zaman içerisinde adamın akciğerlerine yayılması ve durumun geç fark edilmesi, Çinli adamın neredeyse ölmesine sebep oluyordu. Adamın röntgen sonuçları da ciddi akciğer enfeksiyonundan muzdarip olduğunu doğruladı ve acil vaka olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlileri, bu durumun adamın kendi çoraplarını sık sık koklamasından kaynaklandığını bildirdi.