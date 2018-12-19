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  • Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Her günün sonunda çoraplarını koklayan adamın akciğerlerinde ciddi mantar enfeksiyonu oluştu ve hastaneye yatırıldı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 09:48
Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Her günün sonunda çoraplarını koklayan adamın akciğerlerinde ciddi mantar enfeksiyonu oluştu ve hastaneye yatırıldı.

Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Güneydoğu Çin'deki Zhangzhou'dan gelen bir adam, günlük işlerini bitirdikten sonra eve geldiğinde terli çoraplarını kokladığını bildirdi.

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Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Sonuç olarak, ayakkabısında terli ayaklarından gelişen mantardan enfeksiyon kaptı.

Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Daha sonra da bu, nefes aldıkça akciğerlerine yayıldı.

Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Mantarların zaman içerisinde adamın akciğerlerine yayılması ve durumun geç fark edilmesi, Çinli adamın neredeyse ölmesine sebep oluyordu.

Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Adamın röntgen sonuçları da ciddi akciğer enfeksiyonundan muzdarip olduğunu doğruladı ve acil vaka olarak hastaneye kaldırıldı.

Her gün çoraplarını kokladı ölümün eşiğinden döndü!

Sağlık görevlileri, bu durumun adamın kendi çoraplarını sık sık koklamasından kaynaklandığını bildirdi.

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