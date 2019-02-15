Her gün tüketiyoruz ama...

Vücudun yeterli miktarda suya sahip kalması görüldüğü kadar zor da değildir. Tıp Enstitüsü'ne göre, tükettiğiniz suyun yaklaşık yüzde 80'i içeceklerden, kalan yüzde 20'si ise yiyeceklerden gelmektedir. Yani H2O tüketiminizi içeceklerin yanında yiyeceklerle de bir oranda sağlanabilmektedir. Pek çok taze sebze ve meyve yüksek oranlarda su içerir. Bunun yanında, bu tarz yiyeceklerde bol miktarda anti-oksidan, vitamin, elektrolit ve lifler de olduğu için vücudun su ihtiyacını karşılamasının yanında sağlığa olan başka yararlarından da faydalanılmış olur.