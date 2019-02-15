Her gün tüketiyoruz ama...
Her gün 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel sağlık durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar.
Giriş Tarihi: 15.02.2019
11:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019
11:40
Vücudun yeterli miktarda suya sahip kalması görüldüğü kadar zor da değildir. Tıp Enstitüsü'ne göre, tükettiğiniz suyun yaklaşık yüzde 80'i içeceklerden, kalan yüzde 20'si ise yiyeceklerden gelmektedir. Yani H2O tüketiminizi içeceklerin yanında yiyeceklerle de bir oranda sağlanabilmektedir. Pek çok taze sebze ve meyve yüksek oranlarda su içerir. Bunun yanında, bu tarz yiyeceklerde bol miktarda anti-oksidan, vitamin, elektrolit ve lifler de olduğu için vücudun su ihtiyacını karşılamasının yanında sağlığa olan başka yararlarından da faydalanılmış olur.
SALATALIK
Su oranı: 96%
Salatalık katı gıdalar içinde en yüksek sulu besinler oranına sahip olanıdır. Güçlü bir güneş ışığı altında çalışırken bile vücudunuzun dehidre olmasını yani susuz kalmasını engellemeye yardımcı olur. Besin değerini de göz önünde bulundurduğumuzda, salatalığı mutlaka yıl boyunca diyetinize eklemek isteyeceksiniz. Salatalıkta bol miktarda C, K, ve B vitaminleri, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller vardır. Bu sayede, beslenme yetersizliklerini önlemek için de birebirdir.
KABAK (DOLMALIK)
Su oranı: 95%
Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek su içerikleri ve besin değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.
DOMATES
Su oranı: 94%
Domates ülke genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri ve zengin bir likopen, beta karoten, folik asit, potasyum, C ve E Vitaminleri ve flavanoid kaynağıdır. Kalp hastalığına ve kansere iyi gelmesinin ve genel sağlığımıza faydalı olmasının yanında, yüzde 94 oranında da su içermektedir. Yani dehidrasyon yaşamamızı (susuz kalma) engelleyen gıdaların başlarında gelmektedir.