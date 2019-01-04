Her gün tüketiyoruz fakat bakın neye sebep oluyor! Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur. Giriş Tarihi: 04.01.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 09:25
Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.
Normal olarak, mide asidi alt özofageal sfinkter denilen bir bariyer nedeniyle yemek borusuna kaçamaz. Bu, doğal olarak kapalı kalan halka şeklinde bir kastır ve normalde sadece yutkunduğunuzda açılır.
Bununla birlikte, asit reflüsü olan kişilerde, bu kas genellikle zayıflatılır. Bu, asit reflüslü mide ekşimesi geçiren insanların nedenlerinden biridir.
Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir. İşte mide yanmasına neden olabilecek 11 yiyecek...
YÜKSEK YAĞLI GIDALAR
Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.
Buna ek olarak, CCK, mide içeride besinleri daha uzun tutar, böylece daha iyi sindirilebilir. Ne yazık ki, bu da mide yanmasına neden olabilen asit reflü riskini artırabilir. Bunun sadece yağ açısından zengin olan sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yağda yüksek yağda kızartılmış gıdalar ve paket yemekler için de geçerlidir.
NANE
Nane genellikle sindirim koşullarını yatıştırır. Ancak, bu darphanelerin mide yanmasına neden olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Bir çalışmada yüksek dozda nane uygulamasının asit reflü semptomları ile ilişkili olduğu bulunmuştur.