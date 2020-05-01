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Her gün tüketiyoruz fakat bu mide yanmasına sebep oluyor!

Besinlerde özellikle baharatlı, yağlı ve asitli gıdaları yedikten sonra, hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine denir. Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur. Bazı mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 14:16
Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Besinlerde özellikle baharatlı, yağlı ve asitli gıdaları yedikten sonra, hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine denir. Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur. Bazı mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.

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Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Bazı mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir. İşte mide yanmasına neden olabilecek 11 yiyecek...

Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR

Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.

Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Buna ek olarak, CCK, mide içeride besinleri daha uzun tutar, böylece daha iyi sindirilebilir. Ne yazık ki, bu da mide yanmasına neden olabilen asit reflü riskini artırabilir. Bunun sadece yağ açısından zengin olan sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yağda yüksek yağda kızartılmış gıdalar ve paket yemekler için de geçerlidir.

Her gün tüketiyoruz fakat bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

NANE

Nane genellikle sindirim koşullarını yatıştırır. Ancak, bu darphanelerin mide yanmasına neden olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Bir çalışmada yüksek dozda nane uygulamasının asit reflü semptomları ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

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