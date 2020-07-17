Her gün tüketiyoruz fakat mide yanmasına sebep olduğu ortaya çıktı

Besinlerde özellikle baharatlı, yağlı ve asitli gıdaları yedikten sonra, hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine mide yanması denir. Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur. Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...