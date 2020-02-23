Her gün tükettiğimiz bu besin böbrek taşına neden oluyor!

Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır. Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Böbrek taşı ağrılı ve sancılı bir süreç olmasından dolayı çoğu insanın korktuğu bir durum. Böbrek taşı düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu geçiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve böbrek taşlarından nasıl korunmamıza dair bilgiler verdi. Peki böbrek taşından nasıl korunmalıyız? İşte cevabı...