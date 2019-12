Her gün yürüyüş yapmanın inanılmaz faydaları...

Her gün düzenli olarak yürüyüş yapmanın faydaları şaşırtıyor. Her gün yürüyüş yapmanın kalp hastalıklarından obeziteye kadar birçok sağlık sorununu önlediği ortaya çıktı. Günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş bile sağlığımıza sağlık katıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Sargın, insan bünyesini çok zorlamadan kolay yapılan, her yaşa uygun bir spor olan yürüyüşün az bilinen faydalarını sıraladı. İşte her yaşa uygun bir spor olan yürüyüşün 15 faydası…