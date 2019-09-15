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  • Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Fazla kilolardan kurtulmak için mutlaka bu besinleri tüketin! Uzmanlar tarafından önerilen bu besinler, hızla kilo verdirmekle kalmıyor aynı zamanda hastalıklardan da koruyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız yağ yakımını hızlandıran bu besinleri mutlaka diyet listelerinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte hızla kilo verdiren besinler...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 12:19
Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Fazla kilolardan kurtulmak için bol bol lifli gıdalar tüketmek gerekiyor. Lifli besinler hem yağları eritiyor hem hastalıklardan koruyor. Diyet listenize bu besinleri ekleyerek hızla kilo verebilirsiniz.

Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

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Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre doygunluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde alımının azalmasını sağlar.

Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

Hızla kilo vermek için bu besinleri tüketin! Bu besinler sağlık saçıyor...

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