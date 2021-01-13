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Hızla zayıflatıyor! İşte fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak süper besin...

Diyet yapmak ve istenilen kiloya ulaşmak oldukça zor bir süreçtir. Hızla alınan kiloları vermek için günlerce hatta aylarca uğraşmak gerekir. Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında bol lif kaynağı besinler yer alıyor. Kilo vermek için ilk başvurulan besinler, sindirim sistemini düzenleyen, kalorisi düşük, bol lif içerenler oluyor. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre, bu besinler hızla yağ yakıyor ve birçok hastalıktan koruyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız yağ yakımını hızlandıran bu besinleri mutlaka diyet listelerinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte hızla kilo verdiren besinler...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:16
Hızla zayıflatıyor! İşte fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak süper besin...

Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında bol lif kaynağı besinler yer alıyor. Kilo vermek için ilk başvurulan besinler, sindirim sistemini düzenleyen, kalorisi düşük, bol lif içerenler oluyor. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre, bu besinler hızla yağ yakıyor ve birçok hastalıktan koruyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız yağ yakımını hızlandıran bu besinleri mutlaka diyet listelerinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte hızla kilo verdiren besinler...

Hızla zayıflatıyor! İşte fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak süper besin...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

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Hızla zayıflatıyor! İşte fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak süper besin...

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Hızla zayıflatıyor! İşte fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak süper besin...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Hızla zayıflatıyor! İşte fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacak süper besin...

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

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