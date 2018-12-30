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  • Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

Göbek yağlarınızdan bir türlü kurtulamıyorsanız bu öneriler tam size göre. Hem lezzetli hem sağlıklı bu besinlerle zayıflamak mümkün! Özellikle göbek bölgesindeki inantçı yağları parçalayan besinleri sizin için derledik...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 11:27
Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor.

Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi.

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Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var.

Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

Bu diyet göbeğini eritmek isteyenler için birebir. İşte haftada 7 kilo verdiren diyeti...

Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

HURMA DİYETİ: Ender Saraç tavsiyeli bu diyette , , yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz isteniyor.

Hurma ve yoğurdu birlikte tüketin! Etkisine inanamayacaksınız...

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR: diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

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