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  • Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç yemenin vücuda olan etkisi...

Günlük hayatta tükettiğimiz içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza verirler. Sevilen bir olan saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, , demir, ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı bulunuyor. Peki nelerdir? Günde 3 yersek sağlığımıza ne gibi faydaları bulunur? İşte hurmanın faydaları ve vücudumuza etkileri...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 14:39
Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, , demir, ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı bulunuyor. Peki nelerdir? Günde 3 yersek sağlığımıza ne gibi faydaları bulunur? İşte cevabı...

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

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Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidandan zengin olan hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

KİLO KONTROLÜNÜ DESTEKLİYOR

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

Hurmanın faydalarına inanamayacaksınız! İşte günde üç hurma yemenin vücuda olan etkisi...

KAS KRAMPLARINI ENGELLİYOR

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendiriyor, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alıyor. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabiliyor.

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