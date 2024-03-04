Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
14:37
İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor
Faydaları saymakla bitmeyen kereviz, içerisindeki apigenin sayesinde kanser genini hedef alarak kanserli hücreleri öldürüyor. Yapılan araştırmalar, haftada iki kez kereviz tüketildiğinde kansere yakalanma ihtimalinde ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden kerevizin mucizevi faydaları ve apigenin içeren besinler...