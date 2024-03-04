İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

Uzmanlar, kansere karşı koruyucu etkisini görmek için haftada iki kez kereviz tüketilmesini öneriyor. Kanser genini ortadan kaldıran epigenin kereviz dışında bazı besinlerde de bulunuyor. İşte içerisinde epigenin bulunan ve kansere karşı koruyan besinler...