Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:37

İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

Faydaları saymakla bitmeyen kereviz, içerisindeki apigenin sayesinde kanser genini hedef alarak kanserli hücreleri öldürüyor. Yapılan araştırmalar, haftada iki kez kereviz tüketildiğinde kansere yakalanma ihtimalinde ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden kerevizin mucizevi faydaları ve apigenin içeren besinler...

İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

Kereviz, sağlığa karşı onlarca faydası bulunan mucizevi bir besindir. İçerisinde bulunan antioksidanlar, flavonoidler ve apigenin bileşeni sayesinde anti-kanser özelliklere sahiptir. Apigenin, anti-inflamatuar özelliktedir ve kanser hücresinin büyümesini durdurur.

İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

Kerevizin içerisinde bulunan fitalidler, kanser hücrelerinin ölümünü sağlayarak kanser genini ortadan kaldırır. Bağırsak sağlığını destekleyen kereviz, bu etkisi sayesinde bağırsak kanserine karşı da koruyucu etki gösterir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

Uzmanlar, kansere karşı koruyucu etkisini görmek için haftada iki kez kereviz tüketilmesini öneriyor. Kanser genini ortadan kaldıran epigenin kereviz dışında bazı besinlerde de bulunuyor. İşte içerisinde epigenin bulunan ve kansere karşı koruyan besinler...

İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

ELMA

İçerisindeki apigenin sayesinde vücuttaki kanserli genleri öldürüyor! Bu besin vücuda format atıyor

NANE

SON DAKİKA