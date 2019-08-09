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İçme sularına ! Büyük tehlike!

"Environment International" dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre içme sularında tehlike ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 17:51
İçme sularına dikkat! Büyük tehlike!

İçme sularına karıştırılan florürün, miktarı düşük de olsa gençlerde böbrek ve karaciğerlerin işleyişini olumsuz etkilediği bildirildi.

İçme sularına dikkat! Büyük tehlike!

Sonuçları "Environment International" dergisinde yayımlanan araştırma, florür katılmış kullanan bin 983 gencin kan örneklerinden elde edilen sonuçların, florürün, böbrek ve karaciğerlerin çalışmasını kötü yönde etkilediğini gösterdi.

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İçme sularına dikkat! Büyük tehlike!

Çalışma, böbrek ve karaciğer işleyişi zayıflayan gençlerin vücutlarının daha yüksek oranda florür emilimi yaptığını ortaya koydu.

İçme sularına dikkat! Büyük tehlike!

Bir çocuğun idrarından florürün sadece yüzde 45'i dışarı atılabilirken yetişkinlerde bu oran yüzde 60'ı buluyor.Böbreğin diğer organlara göre daha yüksek oranda florür biriktirdiği ifade ediliyor.

İçme sularına dikkat! Büyük tehlike!

Bir çocuğun idrarından florürün sadece yüzde 45'i dışarı atılabilirken yetişkinlerde bu oran yüzde 60'ı buluyor.Böbreğin diğer organlara göre daha yüksek oranda florür biriktirdiği ifade ediliyor.

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