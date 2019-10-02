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İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

İleri yaş, sigara, , sistemik hastalıklar, gerekli besinlerin alınamaması hastalığını tetikliyor. Haftada 2 kez balık, bol ceviz ve yeşil gıdalar sarı nokta hastalığından koruyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, sarı nokta hastalığı hakkında bilgiler verdi…

Giriş Tarihi: 02.10.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 16:11
İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

OBEZİTE SARI NOKTA HASTALIĞINI TETİKLİYOR

İleri yaş, sigara, , sistemik hastalıklar, gerekli besinlerin alınamaması hastalığını tetikliyor. Haftada 2 kez balık, bol ceviz ve yeşil gıdalar sarı nokta hastalığından koruyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, sarı nokta hastalığı hakkında bilgiler verdi…

İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?
hastalığı ya da makula dejenerasyonu, günümüzde geri döndürülemez görme kaybının başlıca nedenlerindendir. Dünya nüfusunda yaklaşık 30-50 milyon insanı etkilediği tahmin edilmektedir. Hastalık iki gruba ayrılır. Tüm olguların yüzde 10'unu yaş tip, yüzde 90'nını uzun yıllar boyunca görmenin yavaş azaldığı kuru tip yaşa bağlı makula dejeneransı oluşturur. Kuru tip yaşa bağlı makula dejeneransı olanların yüzde 10-20 gibi bir kısmı zaman içinde yaş tipe ilerleyebilir.

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İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

YOĞUN ANTİOKSİDAN DESTEĞİ ŞART!

Sarı nokta hastalığı kimlerde görülür?

Genetik yani kalıtsal olarak görülme yüzde 71 gibi yüksek bir orandadır, yüzde 29'da çevresel faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. İleri yaş, sigara, , sistemik hastalıklar, gerekli besinlerin diyetle alınamaması da risk faktörlerinden bazılarıdır. Diyetle alınması gereken C, D, E vtaminleri, selenyum, çinko, bakır, magnezyum eser mineralleri ile beta karoten, kriptoksantin, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanların eksikliği; hastalığının görünmesinde rol oynamaktadır. 55 yaş üzerindeki sağlıklı bireylere bu rahatsızlıktan korunmak için, güneş ışığından korunma, sigarayı bırakma, düzenli egzersiz, kilo, tansiyon ve kolesterol kontrolü, yağ ve şekeri azaltma, koyu yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, meyve ve haftada 1-2 kez balık tüketmeleri önerilmelidir. İleri kuru tip sarı nokta hastalığında ise antioksidan desteği gerekmektedir.

İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

BAKTIĞI YERİN ORTASINI GÖREMEZ

Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir?

hastalığında; hastanın temel şikayeti, baktığı yerin ortasını görmede zorlanma ya da görüntünün tamamen kaybıdır. Hastalığın başlangıç dönemlerinde özellikle düz çizgilerin kırık ya da eğri görülmesi, karartılar görme ve görüntü kalitesinde azalma sık rastlanılan hasta yakınmalarıdır.

İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

YAMUK VE BOMBELİ GÖRME ARTAR

Sarı nokta hastalığının çeşitleri nelerdir?

Yaşa bağlı oluşan hastalığının, yaş tip ve kuru tip olmak üzere iki çeşidi vardır. 'Kuru tip' daha sıklıkla karşılaşılan şeklidir ve genetik olarak geçiş olabildiği gösterilmiştir. 'Yaş tip' ise daha az görülmekle birlikte daha hızlı bir görme kaybıyla seyreder. Yaş tipte sarı noktanın bulunduğu retina içerisinde sıvı veya kanama mevcuttur ve bu durum hızlı ve ciddi bir görme kaybına neden olur. Kuru tip sarı nokta hastalığının zamanla yaş tipe dönme olasılığı söz konusudur. Kuru olan tip, hastaların yaklaşık yüzde 80'inde görülür ve iyi olan tipi budur çünkü yavaş ve dokuyu kurutarak ilerler.

İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Sarı nokta hastalığının tedavisi var mıdır?

Yaş tip hastalığı tedavisinde son yıllarda en çok uygulanan tedavi, göz içine uygulanan anti- VEGF (Vasküler Endotheliyal Büyüme Faktörü) enjeksiyonlarıdır. Bunlar, kanamalara ve sıvı birikimlerine yol açan yeni damar oluşumlarını engellemektedir. Tedaviden iyi sonuç alabilmek, erken tanı ve teşhis ile tedaviye uyum ve düzenli kontrollerle mümkün olabilir.

İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

1. KİLO VERİP TANSİYONUNUZU KONTROL ALTINA ALIN

Hipertansiyona bağlı olarak zayıf kan dolaşımı, gözlere kan akışını da kısıtlayabilir. Kilo vermek, kan basıncını düşürmek için kanıtlanmış en iyi yoldur

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