İdeal kilonuzu korumak İçin bir sebep daha

YAMUK VE BOMBELİ GÖRME ARTAR

Sarı nokta hastalığının çeşitleri nelerdir?

Yaşa bağlı oluşan sarı nokta hastalığının, yaş tip ve kuru tip olmak üzere iki çeşidi vardır. 'Kuru tip' daha sıklıkla karşılaşılan şeklidir ve genetik olarak geçiş olabildiği gösterilmiştir. 'Yaş tip' ise daha az görülmekle birlikte daha hızlı bir görme kaybıyla seyreder. Yaş tipte sarı noktanın bulunduğu retina içerisinde sıvı veya kanama mevcuttur ve bu durum hızlı ve ciddi bir görme kaybına neden olur. Kuru tip sarı nokta hastalığının zamanla yaş tipe dönme olasılığı söz konusudur. Kuru olan tip, hastaların yaklaşık yüzde 80'inde görülür ve iyi olan tipi budur çünkü yavaş ve dokuyu kurutarak ilerler.