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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...

Giriş Tarihi: 02.08.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 10:02
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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

Çin'de yaşayan anne ve oğul, yedikleri çiğ tan sonra hastanelik oldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; kırkayağı yedikten sonra baş ağrısı ve sertleşmiş boyun şikayetleriyle hastaneye giden anne ve oğula hemen tedavi uygulandı.

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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

Kırkayağı çiğ yiyen anne (78) ve oğlunda (46) ölümcül menenjit gelişti. Doktorlar, ta beyne girebilen ve iltihaplanmaya neden olabilen sıçan akciğer solucanı olarak adlandırılan bir parazit olduğunu söyledi. Uzmanlar, kırkayağın içindeki parazitin hastalığı tetiklediğini belirterek, bu tip parazitlerin salyangoz ve sümüklü böceklerde de bulunduğuna dikkat çekti.

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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

Anti-parazitik ilaç tedavisi uygulanan anne ve oğul 15 gün sonra sağlığına kavuştu.

, geleneksel Çin tıbbında kurutulmuş olarak kullanılıyor ancak çiğ olarak tüketilmesi önerilmiyor.

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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir adam, sadık dostunun küçük bir dil darbesi ile neredeyse hayatını kaybediyordu.

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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

Çoğumuz sahiplendiğimiz köpekleri çocuğumuz gibi sevebiliyoruz. Hatta bazen bu yüzden evcil hayvanlarımızla ne kadar içli dışlı olduğumuza dikkat edemeyebiliyoruz. Amerika'nın Wisconsin eyaletindeki bir adam, neredeyse sevimli dostunun masum bir yalaması yüzünden canından oluyordu.

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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

HEM KOLLARI HEM BACAKLARI KESİLDİ

Manteufel, ateş, kusma ve ishal gibi grip benzeri belirtiler yaşamaya başladı. Kollarında ve bacaklarında da çürükler meydana gelince soluğu acil serviste aldı.

Talihsiz adamda kapnocytophaga canimorsus adı verilen bakterinin kan enfeksiyonuna sebep olduğu belirtildi.

Uzmanlar, kapnocytophaga canimorsus bakterisinin sağlıklı kediler ve köpeklerin tükürüklerinde bulunduğunu, ancak bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda enfeksiyona yol açabileceğini kaydetti.

Köpeğinin bacağını yalaması sonucu bu hale gelen Greg Manteufel'in kolları ve bacakları kesildi. Üstelik burnu da çürüyen talihsiz adamın burnundan da operasyon geçireceği açıklandı.

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İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri bakın neye sebep oldu...
İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

BAKTERİLER İNSANLARA YALAMA YA DA ISIRIKLARLA BULAŞABİLİR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)'ne göre; kapnocytophaga canimorsus adı verilen bakteri, sağlıklı köpeklerin ve kedilerin tükürüğünde bulunuyor.

Japonya'da 2014'te yapılan bir araştırma, bu bakterilerin köpeklerin yüzde 69'unda, kedilerin de yüzde 54'ünde bulunduğunu ortaya koydu. Bakteriler insanlara ısırık ya da yalama yoluyla bulaşabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; çoğu insan, bu bakterilerle enfekte olsa bile herhangi bir semptom görülmeden hayatına devam ediyor. Fransa'da yapılmış 2003 tarihli bir çalışmaya göre ise; bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu bakteriler ağır hastalıklara sebep olabiliyor.

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