İğrenç ama gerçek! Çiğ çiğ yedikleri kırkayak bakın neye sebep oldu...

HEM KOLLARI HEM BACAKLARI KESİLDİ
Manteufel, ateş, kusma ve ishal gibi grip benzeri belirtiler yaşamaya başladı. Kollarında ve bacaklarında da çürükler meydana gelince soluğu acil serviste aldı.
Talihsiz adamda kapnocytophaga canimorsus adı verilen bakterinin kan enfeksiyonuna sebep olduğu belirtildi.
Uzmanlar, kapnocytophaga canimorsus bakterisinin sağlıklı kediler ve köpeklerin tükürüklerinde bulunduğunu, ancak bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda enfeksiyona yol açabileceğini kaydetti.
Köpeğinin bacağını yalaması sonucu bu hale gelen Greg Manteufel'in kolları ve bacakları kesildi. Üstelik burnu da çürüyen talihsiz adamın burnundan da operasyon geçireceği açıklandı.