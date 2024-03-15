İki ay boyunca tüketildiğinde kanser riskini sıfırlıyor! Vücutta tümör oluşmasını engelliyor

YEŞİL ÇAY:

Kateşin adı verilen önemli bir bileşen içeren yeşil çay, kansere sebep olan düzensiz hücre büyümesinin önüne geçer. Günde 1 fincan yeşil çay tüketiminin birçok kanser türüne karşı koruyucuk sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.