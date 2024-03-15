Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
13:42
İki ay boyunca tüketildiğinde kanser riskini sıfırlıyor! Vücutta tümör oluşmasını engelliyor
Çağın en korkulan hastalığı olan kanser, vücutta oluşmaya başlamadan aylar önce bazı belirtiler veriyor. Bu belirtilerin ihmal edilmesi kanser tanısının ileri evrede olmasına sebep oluyor. Uzmanlar, kansere karşı koruyucu besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hangi besinler kansere karşı koruyucudur? İşte kanserden koruyan besinler...