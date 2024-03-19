Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:47
İki kaşık tükettiğinizde B12 eksikliğini bitiriyor! Bu besin unutkanlığın doğal ilacı olarak biliniyor
Kırmızı lahana, içerisindeki besin maddeleri ve bileşenler sayesinde kanserden diyabete birçok hastalığı önlemede etkili rol oynuyor. Uzmanlar, kırmızı lahananın toplumda çok sık görülen ve belirtilerinden biri unutkanlık olan B12 vitamin eksikliğini giderdiğini belirtiyor. Unutkanlığın doğal ilacı olarak bilinen kırmızı lahana hafızayı tazeliyor. İşte kırmızı lahananın mucizevi etkileri...