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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...12 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

2006 yılında çok özel iki kız dünyaya geldi. Isabelle ve Abby ilk altı aylarını hastanede geçirmek zorunda kaldılar.

Giriş Tarihi: 18.04.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 15:32
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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Baba Jesse ve anne Amy Carlsen çiftinin leri, göğüsten karınlarına doğru yapışıklardı. Son derece ender görülen bir vakaydı. Cerrahlar, ikizleri sağlıklı bir şekilde ayırabilmek için uzun uzadıya tartıştılar. İkizlerin haberi medyaya da yansıdı.

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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Isabella'nın kalbi, Abby'nin göğsüne doğru yapışıktı. lerin bazı organları da ortaktı. Anne ve babanın kritik bir karara imza atması gerekiyordu. Cerrahların ikizleri ayırmasına izin verecekler miydi?

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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Altı aydan uzun bir süre düşündükten sonra Jesse ve Amy operasyona izin verdiler.

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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Operasyona 12 saat sürecek ve 17 uzman girecekti.

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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Operasyon riskli olmasına rağmen iyi geçti. Gözlem altında tutulan lerin iki hafta sonra taburcu edilmesine karar verildi.

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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Cerrahlar bunun bir mucize olduğuna inandı.

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ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!

Bugün operasyonun üstünden 12 yıl geçti. Ne Abby ne de Isabelle yapışık olarak doğduklarını bile hatırlamıyorlar.

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