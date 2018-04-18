İkizler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...12 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
2006 yılında çok özel iki kız dünyaya geldi. Isabelle ve Abby ilk altı aylarını hastanede geçirmek zorunda kaldılar.
Giriş Tarihi: 18.04.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 15:32
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!
İkiz
ler 2006 yılında birbirinden ayrıldı...10 yıl sonra onları görenler tanıyamıyor!