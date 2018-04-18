Baba Jesse ve anne Amy Carlsen çiftinin ikizleri, göğüsten karınlarına doğru yapışıklardı. Son derece ender görülen bir vakaydı. Cerrahlar, ikizleri sağlıklı bir şekilde ayırabilmek için uzun uzadıya tartıştılar. İkizlerin haberi medyaya da yansıdı.