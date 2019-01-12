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İnatçı kilolara havlu attıran

yaparken genellikle üçüncü haftadan sonra vücut kilo kaybına karşı bir direnç oluşturur. Önereceğim süper protein diyeti bu dönemi kolayca atlatmanızı sağlayacak

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 12.01.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:56
İnatçı kilolara havlu attıran diyet

Beden ağırlığının kontrolünü sağlayan yani aldığınız ve harcadığınız enerjiyi dengede tutan sistem kompleks bir yapıdır; sinirsel, genetik, hormonal, fiziksel ve kimyasal mekanizmalarla düzenlenir.

Başlangıçta sağlıklı ve kontrollü bir rutiniyle kilo kaybı kolayken, genellikle üçüncü haftadan sonra vücut kilo kaybına bir direnç oluşturur. Çünkü vücutta yağ dokusunun azalması enerji dengesini sağlayan sistemi etkiler; bunun sonucunda vücut yağ depolarını ve vücut ağırlığını koruma yolunu seçer yani az alınan kaloriye alışır.

İnatçı kilolara havlu attıran diyet

Bu direnç dönemi çoğu bireyin hayal kırıklığına uğrayarak diyetten vazgeçmesine neden olur. Oysa ki bu dönemi kolayca atlatmanızı sağlayacak, kısa sürede hızlı etki gösteren bir modeli var. İşte bu hafta size inatçı kilolardan kolayca kurtulacağınız, güncel çalışmalarla desteklenmiş süper protein diyetini anlatacağım.

Günlük 50 gramın altında karbonhidrat alımı olduğunda vücut yakıt olarak keton cisimlerini kullanır. Keton cisimleri açlık ve tokluğu kontrol eden hormonlar leptin ve grelin salımını etkileyerek iştahın kontrol altına alınmasını sağlar.
2014'te yapılan 12 araştırmanın sonuçlarını değerlendiren çalışmada yüksek yağ, protein içeren diyetlerin açlık hissini azalttığı bulunmuş. Diyette karbonhidratın sınırlı olması yağların depolanmasında etkin hormon insülinin salımını azaltır.

Bu nedenle kilo kaybına direncinizin olduğu dönemde bu diyetin uygulanması depolanan yağların yakımını hızlandırarak enerji harcamasında yaşanan duraksamayı önler. Yağlar karbonhidratlardan daha yavaş sindirildiği için uzun süreli tokluğu destekler. Diyet kan şekerinin hızla yükselmesini önleyen glisemik indeksi düşük karbonhidrat içeriği ile açlık duygusunu da size unutturur.

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İnatçı kilolara havlu attıran diyet

YAN ETKİLERİNE DİKKAT

Bu uzun süreli uygulandığında potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi vücutta önemli işlevlere sahip minerallerin ve vitaminlerin eksikliği oluşabilir. Ayrıca her ne kadar yüksek protein ve yağ içeren diyetlerin kilo kaybı, bel çevresinde azalma, iştah kontrolünü sağlama, egzersiz kapasitesi üzerinde olumlu etkilerine dair çok sayıda çalışma olsa da; uzun dönemde etkileri ile ilgili daha fazla çalışma gerekmekte. Bu nedenle bir hafta uygulamanız yeterli olacaktır.

İnatçı kilolara havlu attıran diyet

4. ve 7. günler arasında sodyum, potasyum gibi minerallerin idrarda atımı artabilir; bununla beraber yeterli sıvı tüketimi de sağlanmazsa vücudun sıvı-elektrolit dengesi bozulur. Bunun sonucunda yorgunluk, baş ağrısı, kusma gibi yan etkiler oluşabilir. Ayrıca bu diyette kuru baklagiller ve tahıllar kısıtlı olduğundan diğer besinler ile posanın yeterli düzeyde alımı sağlanamazsa kabızlık ve kan şekerinin düşmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle diyeti uygularken yeterli protein, vitamin, mineral, lif ve sıvı alımını sağlamak büyük önem taşır.

İnatçı kilolara havlu attıran diyet

NEYİ NEDEN YEMELİ?

1. DÜŞÜK KARBONHİDRATLI SEBZELER: Her birinin içindeki özel antioksidanlardan yararlanacak, vücuda hasar vererek enerji harcamasını olumsuz etkileyen molekülleri yok edeceksiniz. Ayrıca bu sebzelerin yüksek lif içeriği, bu diyette karşılaşılabilecek kabızlık sorununun önüne geçecek.
2. YAĞLI BALIKLAR: sırasında iki kez birer porsiyon tüketeceğiniz balık vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılar ve vücudun sıvı-elektrolit dengesini korumasına yardımcı olur.
3. PEYNİR: Peynirin bir dilimi diyette günlük gereksinim duyulan kalsiyumun yüzde 20'sini sağlar.

İnatçı kilolara havlu attıran diyet

4. YUMURTA: Yumurta tokluk sağlayan hormonların üretimini artırıp fazla enerji alımını engeller.
5. KIRMIZI VE BEYAZ ET: Ribofilavin, B6, B12, folik asit gibi vitaminler ve potasyum, çinko, demir gibi minerallerden zengin olan et ürünleri karbonhidrat içermezler bu nedenle bu özel diyetin önemli kaynaklarıdır.
6. AVOKADO: Tekli doymamış yağlardan zengin avokado ayrıca yüksek lif içeriğine sahiptir.

İnatçı kilolara havlu attıran diyet

7. YOĞURT: Protein, kalsiyum, fosfor gibi minerallerin ve vitaminlerin eşsiz kaynağı olan yoğurt bağırsak mikroflorasını olumlu etkileyerek sindirim sistemini destekler ve inatçı kilolardan kurtulmanıza yardımcı olur.
8. ZEYTİNYAĞI: Tekli doymamış yağ asitlerinden olan oleik asit içeriği sayesinde doygunluk hissi oluşturur.
9. CEVİZ, FINDIK VE BADEM: Yağlı tohumlardaki çoklu doymamış yağ asitleri insülin hassasiyetini artırır ve fitokimyasallar sayesinde sindirimi yavaşlatarak kan şekerindeki hızlı değişimleri kontrol altına almada etkilidir.
10. KURU BAKLAGİLLER: Yüksek posa içeriklerinin yanı sıra dirençli nişasta içeren kuru baklagiller uzun süreli tokluk sağlamada etkindir.

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