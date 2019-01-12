İnatçı kilolara havlu attıran diyet

Bu direnç dönemi çoğu bireyin hayal kırıklığına uğrayarak diyetten vazgeçmesine neden olur. Oysa ki bu dönemi kolayca atlatmanızı sağlayacak, kısa sürede hızlı etki gösteren bir diyet modeli var. İşte bu hafta size inatçı kilolardan kolayca kurtulacağınız, güncel çalışmalarla desteklenmiş süper protein diyetini anlatacağım.

Günlük 50 gramın altında karbonhidrat alımı olduğunda vücut yakıt olarak keton cisimlerini kullanır. Keton cisimleri açlık ve tokluğu kontrol eden hormonlar leptin ve grelin salımını etkileyerek iştahın kontrol altına alınmasını sağlar.

2014'te yapılan 12 araştırmanın sonuçlarını değerlendiren çalışmada yüksek yağ, protein içeren diyetlerin açlık hissini azalttığı bulunmuş. Diyette karbonhidratın sınırlı olması yağların depolanmasında etkin hormon insülinin salımını azaltır.

Bu nedenle kilo kaybına direncinizin olduğu dönemde bu diyetin uygulanması depolanan yağların yakımını hızlandırarak enerji harcamasında yaşanan duraksamayı önler. Yağlar karbonhidratlardan daha yavaş sindirildiği için uzun süreli tokluğu destekler. Diyet kan şekerinin hızla yükselmesini önleyen glisemik indeksi düşük karbonhidrat içeriği ile açlık duygusunu da size unutturur.