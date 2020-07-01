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İnsülin direncini kıran mucize gıdalar

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için insülin hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi nelerdir? İşte ...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 08:49
İnsülin direncini kıran mucize gıdalar

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için insülin hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi nelerdir? İşte ...

İnsülin direncini kıran mucize gıdalar

İnsülin direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir.

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İnsülin direncini kıran mucize gıdalar

İnsülin, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.

İnsülin direncini kıran mucize gıdalar

Sonuçta kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda pankreas bezi, şeker seviyesini düşürmek için cevap olarak daha fazla insülin salgılar. Bu salgılama işlemi sonsuz değildir bu da bir süre sonra pankreas bezinin yeterli insülin üretemez hale gelmesine neden olur.

İnsülin direncini kıran mucize gıdalar

Kanda giderek yükselen şeker, tip 2 diyabete, yüksek tansiyona, kan yağlarının yükselmesine ve kalp damarhastalıklarına zemin hazırlar. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan insülin direncini yenmenin en basit ve etkili yolu ise besinlerdeki güçte saklı.

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