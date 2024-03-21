Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
14:40
İştahı anında kapatıyor ayda 5 kg zayıflatıyor! Bu besini tüketen tatlı krizi nedir bilmiyor
Kilo verme süreci oldukça zor olsa da bazı bitkiler ve besinler sayesinde süreç olduğundan kolay hale gelebiliyor. Uzmanlar, tatlı ve açlık krizlerini bitiren bitkileri sıraladı. İştahı anında kapatan, mevcut kiloya göre ayda beş kiloya kadar vermeyi sağlayan bu bitkiler aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. İşte kilo vermeyi kolaylaştıran, iştahı kapatan bitki çayları...