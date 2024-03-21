İştahı anında kapatıyor ayda 5 kg zayıflatıyor! Bu besini tüketen tatlı krizi nedir bilmiyor

HİBİSKUS ÇAYI:

Kan basıncını düzenleyen hibiskus çayı, vücuttaki ödemi atmasıyla bilinir ve bu sayede yağ emilimini azaltır. Günde 1 fincan hibiskus çayı tüketildiğinde ayda beş kiloya kadar yağ kaybedildiği belirtilmiştir.