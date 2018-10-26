İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

PANGİUM EDULE (Futbol meyvesi)
Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir.
Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır.
Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor.
Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.