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İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz da var...

Giriş Tarihi: 26.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:40
İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

KİRPİ BALIĞI

Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor.

Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

KAJU

Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

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İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...
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İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

HÁKARL

İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur.

Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

SANNAKJİ (Canlı ahtapot)

Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. Tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

PANGİUM EDULE (Futbol meyvesi)

Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir.
Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır.

Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor.

Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Listede severek tükettiğimiz kaju da var...

CASSAVA (manyok)

Bu kök sebze, yararlı besin maddeleri ve dirençli nişasta sağladığı için gelişmekte olan ülkelerde popüler bir yemektir.
Güney Amerika'ya özgü olan bu sebze, şimdi birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir. Fakat çiğ yenildiğinde, siyanür üretebilir (insan vücudu için ölümcül bir madde).

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