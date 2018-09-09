İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir kuruluş insan sağlığına zarar verebilecek ürünleri yayınladı. Açıkladığı besinlerin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de sıraladılar. Kahve kreması Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker Cips Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Hindi Zararlı içerik: Arsenik Konserve çorba Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar Zararlı içerik: Polisorbat 60 Mikrodalga patlamış mısırı Zararlı içerik: Trans yağlar