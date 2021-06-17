Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...
Giriş Tarihi: 17.06.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 14:31

İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...

Diyet yapmanın en zor kısmı gün içinde ortaya çıkan tatlı krizleridir. Uzmanların açıklamalarına göre, diyet yaparken doğru besinler tüketildiğinde uzun süre tokluk sağlanıyor ve tatlı krizleri engelleniyor. Kısa sürede hızla kilo vermek isteyenler için zayıflatıcı etkisi yüksek besinleri derledik. İşte tatlı krizlerini önleyen ve hızla zayıflatan süper besinler...

İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

İşte hızla zayıflatan mucize besin! Kilo vermek isteyenlerin mucizesi...

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

SON DAKİKA