İşte vücut direncini artıran ve bağışıklığı güçlendiren o savaşçılar!

Kışın vazgeçilmez ikilisi soğuk algınlığı ve grip pek çok kişiyi etkisine almış durumda. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından sayılan enfeksiyon hastalıklarının yaşandığı bu dönemde vücut direnci azalıyor, bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşte bu nedenle sağlıklı ve bilinçli beslenme çok önem taşıyor. "Grip insanda iştah mı bırakıyor" deseniz de, uzmanların hem gribe karşı kurtarıcı hem de grip olmuşlara çok önemli, bir o kadar da uygulanması çok basit önerileri var; dengeli ve rengarenk beslenme! Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan Zengin, yeterli ve dengeli beslenmenin, gün içerisinde her besin grubunun yeterli miktarda alınmasıyla sağlanacağını belirterek "Böylece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluruz. A ve C vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Antioksidanlar sayesinde vücut direnci artmakta, böylelikle enfeksiyonlara yakalanma riski azalmakta, eğer hastalık oluşmuşsa daha kısa sürede atlatılması sağlanmaktadır" diyor.