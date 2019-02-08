Kabuğunu atıyoruz ama...

KANSERE KARŞI KORUR

Meyvenin etli olan kısmında kateşin epikateşin adı verilen ayvaya o buruk tadını veren tanenler bulunuyor. Ayvanın içerisinde ki bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak mukozayı koruyor ve özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklara da bulunmaz bir şifa.