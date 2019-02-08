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Kabuğunu atıyoruz ama...

Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin elbette ki payı çok büyük. Ayvanın A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, mucizevi meyve ayvanın faydalarını anlattı. İşte ayvanın muhteşem faydaları...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 14:40
Kabuğunu atıyoruz ama...

Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin elbette ki payı çok büyük. Ayvanın A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, mucizevi meyve ayvanın faydalarını anlattı. İşte ayvanın muhteşem faydaları...

Kabuğunu atıyoruz ama...

KANSERE KARŞI KORUR

Meyvenin etli olan kısmında kateşin epikateşin adı verilen ayvaya o buruk tadını veren tanenler bulunuyor. Ayvanın içerisinde ki bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak mukozayı koruyor ve özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklara da bulunmaz bir şifa.

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Kabuğunu atıyoruz ama...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Yaklaşık 100 gram ayva içerisinde vücudun günlük ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak kadar C vitamini barındırır. C vitamini açısından zengin olan meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltır ve strese karşı koruyarak vücudun dinç kalmasını sağlar. Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı doğal bir savaşçıdır.

Kabuğunu atıyoruz ama...

MİDE AĞRILARINI HAFİFLETİR

Bütün bu faydalarının yanı sıra ayva, sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarına da oldukça iyi geliyor.

Kabuğunu atıyoruz ama...

GASTRİK ÜLSERE YARDIMCIDIR

Ayva suyunun gastrik ülserlerde yardımcı olduğu ve gastrointestinal sistemi rahatlattığı da bilinenler arasında.

Kabuğunu atıyoruz ama...

DAMAR TIKANIKLIĞI VE KALP KRİZLERİNE KARŞI KORUYUCUDUR

Kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterolün ve kan basıncının dengede kalmasına destek olur. Ayrıca damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına da iyi gelir.

Kabuğunu atıyoruz ama...

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDAN KORUR

Ayvanın potasyum içeriği böbrek sağlığının korunmasında da ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar yeterince potasyum tüketmenin böbrek taşı oluşma riskini önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor.

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