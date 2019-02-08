Kabuğunu atıyoruz ama... Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin elbette ki payı çok büyük. Ayvanın A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, mucizevi meyve ayvanın faydalarını anlattı. İşte ayvanın muhteşem faydaları... Giriş Tarihi: 08.02.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 14:40
Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin elbette ki payı çok büyük. Ayvanın A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, mucizevi meyve ayvanın faydalarını anlattı. İşte ayvanın muhteşem faydaları...
KANSERE KARŞI KORUR
Meyvenin etli olan kısmında kateşin epikateşin adı verilen ayvaya o buruk tadını veren tanenler bulunuyor. Ayvanın içerisinde ki bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak mukozayı koruyor ve özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklara da bulunmaz bir şifa.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Yaklaşık 100 gram ayva içerisinde vücudun günlük ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak kadar C vitamini barındırır. C vitamini açısından zengin olan meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltır ve strese karşı koruyarak vücudun dinç kalmasını sağlar. Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı doğal bir savaşçıdır.
MİDE AĞRILARINI HAFİFLETİR
Bütün bu faydalarının yanı sıra ayva, sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarına da oldukça iyi geliyor.
GASTRİK ÜLSERE YARDIMCIDIR
Ayva suyunun gastrik ülserlerde yardımcı olduğu ve gastrointestinal sistemi rahatlattığı da bilinenler arasında.
DAMAR TIKANIKLIĞI VE KALP KRİZLERİNE KARŞI KORUYUCUDUR
Kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterolün ve kan basıncının dengede kalmasına destek olur. Ayrıca damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına da iyi gelir.
BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDAN KORUR
Ayvanın potasyum içeriği böbrek sağlığının korunmasında da ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar yeterince potasyum tüketmenin böbrek taşı oluşma riskini önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor.