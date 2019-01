Kadın Kasap Semrah Doğan: Ben bir et profesörüyüm!

- Ve cemiyet hayatıyla tanıştınız...

- Bir anda her şey çok farklı bir hal aldı benim için. Nusr-Et'in kurucu ortağı Mithat Erdem ile yolum kesişti. Kendisi bir girişimci, işi gücü yetenek keşfetmek. Sosyal medya paylaşımlarımdan görüp, merak etmiş beni. Caddedeki dükkana gelmiş birkaç kez. Benden et aldı, sorular sordu ama kim olduğunu bilmiyorum. Herkese nasıl hizmet ediyorsam, ona da öyle hizmet ediyorum. Nusr-Et markasının ortağı olduğunu falan bilmiyorum. Sonra o bana bir teklifle geldi. Sahibi olduğu Karaköy, Yeniköy ve Etiler'de şubeleri bulunan Meat Co restoran zincirinin şefi olmamı teklif etti. Korktum ilk başlarda, nasıl altından kalkarım diye... Bana güven verdi. Ben de işe giriştim. Şimdi buradayım. Meat Co'ların ortağı ve şefiyim.