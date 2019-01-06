Kadın Kasap Semrah Doğan: Ben bir et profesörüyüm!

- Markette başladınız, sonra ne yaptınız?

- Üniversite sınavına girdim. Çanakkale'de muhasebe bölümünü kazandım. Ama maddi koşullarımız nedeniyle gidemedim. O marketin karşısına kendi kasabımı açtım. O arada genç yaşımda evlendim, çocuğum oldu. Ama kötü bir evlilikti, üç yılda bitti. Ailemle birlikte açtığım kasabı işlettik. Sonra Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir iş buldum. Oraya geçtim. 30 erkek kasabın arasında işe girdim. Tabii ki, "Hoş geldin" diye karşılanmadım. Kasaplık yapabilmek için her işi yapıyor ama yaranamıyordum. Çünkü kadın bir kasaba hazır değillerdi. Ama müşteriler beni istiyor. Adım duyuluyordu. Bağdat Caddesi'nde o dönem çok şık bir kasap açıldı. Lüks, hiç benim çalıştığım yerlere benzemeyen bir yer. Burayı açanlar, görsel unsur olsun diye İstanbul'un dört bir yanında kadın kasap arıyorlar ama bulamıyorlarmış. Sonunda beni buldular Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda. Caddedeki kasabı görünce ve bana tekliflerini duyunca inanamadım. Gözlerim kamaştı. Orada çalışmaya başladım. Oraya ünlü isimler de geliyordu. Et bilgim, tariflerim dikkat çekmeye başladı. Kendime "Kasap Kadın" adıyla Instagram hesabı açtım. O tanınmamda epey etkili oldu.