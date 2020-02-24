Kadınların erkeklerden daha uzun yaşama nedenleri!

ERKEKLİK KÜLTÜRÜ, YAŞAMI KISALTIYOR

Kadınların dünyanın her yerinde erkeklere göre ortalama üç ila beş yıl daha uzun yaşamasının ardında biyolojik faktörlerin dışında birtakım toplumsal ve kültürel nedenlerin de olduğu belirtildi. Türkiye'de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80,8 yıl iken; erkeklerde bu süre 75,3 yıl. Uzmanlara göre, kadınlar doktora gitmeye daha istekli. Erkekler kültürel dayatmanın bir sonucu olarak sıkıntı ve acılarını paylaşmada zorluk çekiyor.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Erdoğan, dünyanın her yerinde kadınların erkeklere oranla daha uzun yaşamasının altında biyolojik faktörler kadar toplumsal ve kültürel etkenlerin de bulunduğunu söyledi.