Kadınların erkeklerden daha uzun yaşama nedenleri!

"ERKEK ADAM AĞLAMAZ" KÜLTÜRÜ YAŞAMI KISALTIYOR
Doç. Dr. Erdoğan, erkeklerin kadınlara göre sağlıklarını kaybetmeleri ve daha az süre yaşamalarındaki bir başka nedenin ise toplum içinde öğrendikleri erkeklik kültürü olduğunu söyledi.
"Erkek adam ağlamaz, canı yanmaz, cesur olmalıdır" öğretisiyle büyüyen erkeklerin ileriki yaşlarda sıkıntı ve acılarını bir doktora dahi anlatmakta ve danışmakta zorluk çektiklerine dikkat çeken Erdoğan, ayrıca erkeklik kültürü erkekleri sağlıklarını tehlikeye atacak riskli otomobil kullanma, şiddet gösterme gibi davranışlara ya da alkol, sigara kullanımı gibi alışkanlıklara yönlendirdiğini ifade etti.