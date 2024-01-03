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Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 17:02

Kahve içmek için en doğru zaman! Faydalarını ikiye katlıyor…

Çayla birlikte sıkça tercih edilen kahve, içeriğinde bulunan kafein sayesinde bizi canlı tutan ve enerji veren bir içecektir. Birçok insan, güne başlamadan önce kahve içmeden kendini enerjik hissetmez. Ancak, bazı kişiler ise sabah kahvesini içmeden önce kahvaltı yapmanın daha sağlıklı olduğuna inanır. Bu makalede, kahvenin faydalarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için ne zaman ve ne kadar tüketmeniz gerektiği hakkında tüm bilgileri paylaşıyoruz.

Kahve içmek için en doğru zaman! Faydalarını ikiye katlıyor…

KORTİZOL VE KAHVE

Pek çok kişi kalkar kalkmaz hemen bir kahve içmek ister.

Kahve içmek için en doğru zaman! Faydalarını ikiye katlıyor…

Hatta bazen bu miktar birkaç fincana kadar çıkabilir.

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Kahve içmek için en doğru zaman! Faydalarını ikiye katlıyor…

Bununla birlikte stres hormonu olan kortizol uyandığımızda en üst seviyede salgılanmaktadır ve uyanınca hemen kahve içmenin enerji verici etkisini azalttığı bilinmektedir.

Kahve içmek için en doğru zaman! Faydalarını ikiye katlıyor…

Kortizol, uyanıklığı ve odaklanmayı artırabilen bir hormondur.

Kahve içmek için en doğru zaman! Faydalarını ikiye katlıyor…

Ek olarak bağışıklık sisteminizi ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

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