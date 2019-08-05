Kahve tüketimi miyom riskini artırıyor

Sinsi ilerleyen ve yaşla birlikte artan miyomlar, kadınlarda sık görülen sağlık problemlerinden biri. Araştırmalar, kafein kullanımının miyom oluşumunu tetiklediğini gösteriyor. Uzmanlar, günde 3 kupadan fazla kahve içen 35 yaş altı kadınlarda miyom riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Miyomların en çok 15-45 yaş arasında görüldüğünü belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, "Miyomlar hamilelik döneminde yerleşim yerine bağlı olarak erken doğum riskini artırabilir ve gebeliği olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.