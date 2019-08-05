Kahve tüketimi miyom riskini artırıyor

Miyomlar kişiye özel tedavilerle kontrol altına alınabiliyor

Miyomların tedavileri konusunda cerrahi ve cerrahi dışı pek çok yöntemden söz edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Dede, "Eğer hastanın herhangi bir şikâyeti yoksa genellikle düzenli takipler yeterli olur. Fakat acil tedaviler kapsamında kanamayla ilgili problemleri çözmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunların yanı sıra tedavilerde; ağrı kesici ve antienflamatuar ilaçlar, ilaçlı spiraller, hastada geçici menopoz etkisi yapan iğneler, doğum kontrol hapları ve moleküler düzeyde yeni grup ilaçlar da kullanılıyor" dedi. Cerrahi tarafta da uygulanan birçok yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Dede, kişiye özel tedavilerle miyomların kontrol altına alınabileceğini belirterek "Düzenli doktor kontrolleri ihmal edilmemeli" önerisinde bulundu.