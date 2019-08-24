Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalbimizi korumak için birçok yol izlemeliyiz. Günlük yaşantımıza bağlı olarak ortaya çıkabilecek kalp hastalıklarına karşı ne kadar korunaklısınız? Kalbimiz düzgün çalışmadığı zamanlarda bize birçok sinyal gönderir. Önemli olan bu sinyalleri dikkate alarak kalp hastalıklarına karşı önlem alabilir, kalp krizi riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki kalbimiz düzgün çalışmadığında bize nasıl sinyaller gönderir? İşte kalbimizin düzgün çalışmadığına dair 8 önemli işaret...