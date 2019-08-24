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Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalbimizi korumak için birçok yol izlemeliyiz. Günlük yaşantımıza bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarına karşı ne kadar korunaklısınız? Kalbimiz düzgün çalışmadığı zamanlarda bize birçok sinyal gönderir. Önemli olan bu sinyalleri dikkate alarak hastalıklarına karşı önlem alabilir, riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki kalbimiz düzgün çalışmadığında bize nasıl sinyaller gönderir? İşte kalbimizin düzgün çalışmadığına dair 8 önemli işaret...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:29
Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalbimizi korumak için birçok yol izlemeliyiz. Günlük yaşantımıza bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarına karşı ne kadar korunaklısınız? Kalbimiz düzgün çalışmadığı zamanlarda bize birçok sinyal gönderir. Önemli olan bu sinyalleri dikkate alarak hastalıklarına karşı önlem alabilir, riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki kalbimiz düzgün çalışmadığında bize nasıl sinyaller gönderir? İşte kalbimizin düzgün çalışmadığına dair 8 önemli işaret...

Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

HER YIL YALNIZCA 610 BİN KİŞİ...

Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor.

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Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

Erken tanı ile rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

KOLLARA YAYILAN AĞRI

hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor.

Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren sekiz işaret

AYAKLARDA VE BACAKLARDA ŞİŞLİK

Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir.

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