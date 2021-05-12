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Giriş Tarihi: 12.05.2021 08:43Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 08:50
Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu gıdalar kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...
Dünyada en sık görülen rahatsızlıkların başında kalp hastalıkları geliyor. Çoğu zaman sinsice ilerleyen bazen de önemli belirtilerle ortaya çıkan kalp hastalıklarının nedeni sağlıksız beslenme, stres ve genetik faktörler olabiliyor. Kalp hastalıklarından korunmak ve kolesterol düzeyini düşürmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Peki, kalp krizinin belirtileri neler? Kalp hastalıklarından korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir?