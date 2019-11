Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

Bu sayede, yapılan diyetle kilo vermenin kolaylaşacağını, enerjinin artacağını ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olacağını iddia ediyordu. D'Adamo kan grubuna göre diyetin nasıl uygulanacağı, hangi besinlerin, baharatların, vitamin ve mineral takviyelerinin, hangi egzersizin yapılması gerektiğini anlatan Eat Right 4 Your Type adında da bir kitap çıkardı ve New York Times'da en çok satan kitaplar arasında yer alarak, hızla popüler oldu. Oysa bu diyet tarzının da besin gruplarını kısıtlayan diğer diyetlerden farkı yok.