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grubuna göre beslenmek doğru mu?

grubuna göre beslenmenin aslında 1900'lerin başında, kan gruplarının bulunmasından hemen sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Kan grubuna göre beslenmek son yılların popüler diyetlerinden. Fakat bu beslenme sisteminin faydalarına ilişkin bilimsel bir araştırma yok...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 23.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 09:31
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

grubuna göre beslenmenin aslında 1900'lerin başında, kan gruplarının bulunmasından hemen sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Kan grubuna göre beslenmek son yılların popüler diyetlerinden. Fakat bu beslenme sisteminin faydalarına ilişkin bilimsel bir araştırma yok...

Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

İlk duyduğumda dört yıl okuduğum lisans eğitiminde hiç duymadığım bu diyet sistemine nasıl yorum yapacağımı şaşırmıştım. Ve hemen klinik beslenme anlatan hocama dönüp sormuştum. "Hocam grubuna göre bir diyet, bir beslenme tedavisi veya herhangi bir yiyeceğin belirli bir kan grubuna göre ayrışması konusu olabilir mi?" demiştim.

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Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

Hocamın yanıtı hâlâ kulaklarımda. " grubuna göre bir beslenme tedavisinin kabul edilebilmesi için PubMed dediğimiz tıbbın anayasası olan, bilimin kalbinin attığı bu ortamda yayımlanmış olması gerekir" diye yanıt vermişti. Ve ilk işim daha internetin yeni yaygınlaştığı o dönemde PubMed'e girdim kan grubuna göre diyeti arama motoruna yazdığımda sonuç 0 idi.

Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

Kasım 2019 itibariyle baktığımda iki adet yayın görünmekte, fakat bu yayınlara baktığımızda grubuna göre diyetin savunulduğu üzere kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları önlemede ve sağlığı korumada etkinliğinin olmadığı söyleniyor.

Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

grubuna göre diyet ilk olarak 1996 yılında naturopati uzmanı bir hekim olan Peter D'Adamo tarafından ortaya atıldı. D'Adamo yediğimiz yiyeceklerin kan grubumuza göre kimyasal olarak tepki verdiğini ve için tasarlanmış bir diyet uygulandığında vücudun yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirebileceğini savunuyordu.

Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

Bu sayede, yapılan diyetle kilo vermenin kolaylaşacağını, enerjinin artacağını ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olacağını iddia ediyordu. D'Adamo grubuna göre diyetin nasıl uygulanacağı, hangi besinlerin, baharatların, vitamin ve mineral takviyelerinin, hangi egzersizin yapılması gerektiğini anlatan Eat Right 4 Your Type adında da bir kitap çıkardı ve New York Times'da en çok satan kitaplar arasında yer alarak, hızla popüler oldu. Oysa bu diyet tarzının da gruplarını kısıtlayan diğer diyetlerden farkı yok.

Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?

BU TÜR BESLENMENİN ÇIKIŞ NOKTASI

0 grubunun avcı toplayıcı olan en eski insanların, hayvansal protein bakımından yüksek diyetlere sahip ata olduğunu bu nedenle hayvansal besinlerden ağırlıklı bir beslenme modeliyle yaşam sürmelerinin yararlı olduğu düşünülüyor. A kan grubunun ise insanlar tarıma başladıklarında ve daha çok vejetaryen tarzı beslendiklerinde geliştiği savunulur ve bitkisel ön planda tutulur.

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