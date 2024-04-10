Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Sağlıklı beslenme, bu kadar tehlikeli bir hastalığa karşı alınması gereken basit önlemler arasında yer alıyor. Yemek yedikten sonra kan şekeri düzenli olarak yükseldiğinde herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bu nedenle, sağlıklı beslenme çok önemlidir.

