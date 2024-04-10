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Haberler Galeri Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:34

Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Yüksek kan şekeri düzeyleri, diyabetin habercisi olduğu gibi ömür boyu sürecek kronik bir hastalıkla yaşama riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle dikkat etmek büyü önem taşıyor. Beslenme tarzı, hayatınızı "kurtaracak" kadar önemli. Bu noktada doktorun tavsiyelerine ve sağlıklı yaşam kurallarına uymanız gerekiyor. Yine de doktorunuzun kontrolünde doğadan da yararlanabilirsiniz. Kan şekerini düşürmede en etkili araçlardan biri ise bu noktada öne çıkıyor! İşte o ikili...

Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Tip 2 diyabet, insülin üretiminde sorunlara neden olur ve ömür boyu sürecek bir hastalıktır. Kan şekerini kontrol etmek için pankreasın salgıladığı insülin, dengesizleşmesi halinde bazı riskler ortaya çıkarıyor.

Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Bu mekanizmada dengesizlikler, bu değerlerin tehlikeli bir şekilde yükselmesine neden olabilir.

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Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Sağlıklı beslenme, bu kadar tehlikeli bir hastalığa karşı alınması gereken basit önlemler arasında yer alıyor. Yemek yedikten sonra kan şekeri düzenli olarak yükseldiğinde herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bu nedenle, sağlıklı beslenme çok önemlidir.

Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Araştırmalara göre, zerdeçal içeriğindeki "kurkumin", yemekten önce tüketildiğinde kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Ayrıca tüketimin sadece bir saat içinde bu düşüş oranı görülüyor.



Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...

Üstelik, ilk tüketimden 120 dakika sonra kan şekeri düzeyleri incelendi ve elde edilen veriler bu teoriyi destekledi.

Zerdeçal tüketimi, yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker konsantrasyonlarını etkiledi. İçeriğin "kurkumine" göre bu yeni araştırmalar değişti.

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