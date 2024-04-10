Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:34
Kan şekerini 1 saatte %60 düşüren yöntem! Diyabetin şifası...
Yüksek kan şekeri düzeyleri, diyabetin habercisi olduğu gibi ömür boyu sürecek kronik bir hastalıkla yaşama riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle dikkat etmek büyü önem taşıyor. Beslenme tarzı, hayatınızı "kurtaracak" kadar önemli. Bu noktada doktorun tavsiyelerine ve sağlıklı yaşam kurallarına uymanız gerekiyor. Yine de doktorunuzun kontrolünde doğadan da yararlanabilirsiniz. Kan şekerini düşürmede en etkili araçlardan biri ise bu noktada öne çıkıyor! İşte o ikili...