Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Sağlığın korunması için beslenme kurallarına dikkat etmek gerektiğini belirten Sehlikoğlu, "İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için belirli aralıklarla beslenirler. Sadece açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak için atıştırmak ya da ne isteniyorsa onu sınırsızca yemek sağlığı tehlikeye atan bir davranış şeklidir. Bu nedenle ilk kural olarak 3 öğün düzenli beslenin, öğün atlamayın. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmek şart. İhtiyacımız olan besinler; protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su gibi öğelerden meydana gelir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bunların hepsinden gerekli miktarlarda ve düzenli bir şekilde almaktır" şeklinde konuştu.