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Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Giriş Tarihi: 01.12.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 11:23
Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, insan metabolizmasının sağlıklı beslenme için her çeşit besine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sağlıklı beslenme sağlıklı bir mutfakla başlar. Eğer mutfağınıza sağlıklı malzemeler giriyorsa, o mutfaktan sağlıklı yemekler çıkıyor demektir. Tabi ki tüketirken ölçülü olmak koşuluyla" dedi. Sehlikoğlu, sağlıklı beslenme için yapılması gerekenleri anlattı.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Sağlığın korunması için beslenme kurallarına dikkat etmek gerektiğini belirten Sehlikoğlu, "İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için belirli aralıklarla beslenirler. Sadece açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak için atıştırmak ya da ne isteniyorsa onu sınırsızca yemek sağlığı tehlikeye atan bir davranış şeklidir. Bu nedenle ilk kural olarak 3 öğün düzenli beslenin, öğün atlamayın. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmek şart. İhtiyacımız olan besinler; protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su gibi öğelerden meydana gelir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bunların hepsinden gerekli miktarlarda ve düzenli bir şekilde almaktır" şeklinde konuştu.

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Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte bizi diyabetten koruyan kan şekerimizi dengeleyen besinlerden en önemlileri...

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Kuruyemişler: Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Baklagiller: Lif deposu olan baklagiller, sadece diyabet hastalarının değil aslında herkesin haftada en az iki kez tüketmesi gereken besin grubunda. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besinler, kandaki şeker oranını dengeliyor.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Brokoli: Brokoli için 'diyabet hastaları için var olan bir sebze' demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengelerken günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Bitter çikolata: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata zengin antioksidan kaynağı olması bir yana insülin direncini de azaltıyor.

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