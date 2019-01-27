Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!
Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!
Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, insan metabolizmasının sağlıklı beslenme için her çeşit besine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sağlıklı beslenme sağlıklı bir mutfakla başlar. Eğer mutfağınıza sağlıklı malzemeler giriyorsa, o mutfaktan sağlıklı yemekler çıkıyor demektir. Tabi ki tüketirken ölçülü olmak koşuluyla" dedi. Sehlikoğlu, sağlıklı beslenme için yapılması gerekenleri anlattı.
Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 11:37