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Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, insan metabolizmasının sağlıklı beslenme için her çeşit besine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sağlıklı beslenme sağlıklı bir mutfakla başlar. Eğer mutfağınıza sağlıklı malzemeler giriyorsa, o mutfaktan sağlıklı yemekler çıkıyor demektir. Tabi ki tüketirken ölçülü olmak koşuluyla" dedi. Sehlikoğlu, sağlıklı beslenme için yapılması gerekenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 11:37
Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Sağlığın korunması için beslenme kurallarına dikkat etmek gerektiğini belirten Sehlikoğlu, "İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için belirli aralıklarla beslenirler. Sadece açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak için atıştırmak ya da ne isteniyorsa onu sınırsızca yemek sağlığı tehlikeye atan bir davranış şeklidir. Bu nedenle ilk kural olarak 3 öğün düzenli beslenin, öğün atlamayın.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmek şart. İhtiyacımız olan besinler; protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su gibi öğelerden meydana gelir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bunların hepsinden gerekli miktarlarda ve düzenli bir şekilde almaktır" şeklinde konuştu.

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Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte bizi diyabetten koruyan kan şekerimizi dengeleyen besinlerden en önemlileri...

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Kıvırcık lahana: Brokoli gibi kıvırcık lahana da çok düşük karbonhidrat değerine sahip olmasıyla bilinen bir sebze. Antioksidan deposu olan bu besini herkesin tüketmesi gerekiyor.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Brokoli: Brokoli için 'diyabet hastaları için var olan bir sebze' demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengelerken günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Avokado: Omega 3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları için anahtar besinken diyabette de kan şekerini dengeliyor.

Kan şekerinizi dengelemek için bu besinleri tüketin!

Çay: Uzmanlar şekersiz olmak kaydıyla yeşil çay ya da siyah çayın her gün tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yoğun miktarda antioksidan içermesi sayesinde ise kan şekerni ayarlamaya yardımcı.

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