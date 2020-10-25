Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

Halk arasında kara turp olarak da bilinen siyah turp, kandaki mikrobu temizlemekle kalmıyor, cilt problemlerine ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Özellikle bal ile karıştırıldığında bronşite iyi geliyor ve öksürüğü kesiyor. Kanı temizleyen, birçok hastalığa şifa olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan siyah turp birçok hastalığa kalkan oluyor. Cilt problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok faydası olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki, birçok faydası olan siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte ayrıntılar…