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Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

Halk arasında kara turp olarak da bilinen siyah turp, kandaki mikrobu temizlemekle kalmıyor, cilt problemlerine ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Özellikle bal ile karıştırıldığında bronşite iyi geliyor ve öksürüğü kesiyor. Kanı temizleyen, birçok hastalığa şifa olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan siyah turp birçok hastalığa kalkan oluyor. Cilt problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok faydası olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki, birçok faydası olan siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:26
Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

Halk arasında kara turp olarak da bilinen siyah turp, kandaki mikrobu temizlemekle kalmıyor, cilt problemlerine ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Özellikle bal ile karıştırıldığında bronşite iyi geliyor ve öksürüğü kesiyor. Kanı temizleyen, birçok hastalığa şifa olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan siyah turp birçok hastalığa kalkan oluyor. Cilt problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok faydası olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki, birçok faydası olan siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte ayrıntılar…

Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

Bir yandan sağlığınızı arttırırken diğer taraftan da muhteşem görünmenizi sağlayacak doğal bir ürün mü arıyorsunuz? O zaman siyah turpu denemenizin vakti gelmiş de geçiyor. Bu kök sebzenin rengi her ne kadar iç açıcı olmasa da sunduğu şaşırtıcı faydaları öğrendikten sonra, sık sık tüketeceksiniz.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR

Parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmek için ihtiyacınız olan ilk şey, temiz bir iç sistemdir. Kanınız mikroplar ile dolu ise, cildinizin bunu açıkça yansıtmasına şaşırmamalısınız. Siyah turp, böyle bir durumda size fazlasıyla yardımcı olabilir.

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Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

İçerdiği vitamin B, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır. Sonuç olarak sık sık siyah turp tükettiğiniz taktirde vücudunuza detoks etkisi sunarak kusursuz bir güzelliğe sahip olursunuz.

Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

CİLT LEKELERİNİ GİDERİR

Siyah turp bol miktarda doğal antioksidan ve cildimizin yaşlanmaya karşı mücadele edebilmesi için çok önemli olan C vitamini seviyesini içerir. Öte yandan bu antioksidan ve vitamin dışında, vücudumuzdaki oksidasyonu engelleyen son derece güçlü birkaç başka bileşiği daha bünyesinde barındırır. Bu nedenle, siyah turp suyunun düzenli tüketilmesi zararlı serbest radikallerden kurtulmamıza ve dolayısıyla daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR

Siyah turpun büyülü gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaç olduğunun farkına varacaksınız.

Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

SİYAH TURP VE BRONŞİTE ETKİSİ

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor!

TİROİD HORMONLARINI DÜZENLER

Siyah turpun en başarılı olduğu konulardan biri de tiroid hormonlarındaki düzensizliklere çözüm sunmasıdır. Tiroid hormonlarınızda bir dengesizliğin oluşması uzun bir süre ve belki de hayatınız boyunca sizi ilaçlara mahkum hale getirebilir.

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