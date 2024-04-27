Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:41
Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor
Çağın en korkulan hastalığı olan kanser, kimi zaman çevresel faktörlerle ortaya çıksa da kimi zaman genetiktir. Bazı besinler kansere sebep olan geni baskılayarak gelişmesini engeller ve bu sayede kanseri önler. Uzmanlar, kanseri önleyen ve mucizevi etkiler gösteren kerevizin düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte kanser genini öldüren kerevizin mucizevi faydaları...