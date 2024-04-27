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Haberler Galeri Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:41

Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor

Çağın en korkulan hastalığı olan kanser, kimi zaman çevresel faktörlerle ortaya çıksa da kimi zaman genetiktir. Bazı besinler kansere sebep olan geni baskılayarak gelişmesini engeller ve bu sayede kanseri önler. Uzmanlar, kanseri önleyen ve mucizevi etkiler gösteren kerevizin düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte kanser genini öldüren kerevizin mucizevi faydaları...

Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor

İNFLAMASYONU AZALTIYOR

Kereviz, vücuttaki inflamasyonu azaltır bu sayede bağışıklığın güçsüzleşmesinin önüne geçer ve kronik hastalıkların oluşmasını engeller.

Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor

KAN BASINCINI DENGELER:

Birçok faydası bulunan kerevizin en önemli etkilerinden biri kan damarlarını genişletmesi ve kan basıncını düşürmesidir. Bu sayde yüksek tansiyonun önüne geçer.

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Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kerevizde bulunan fitokimyasallar, koesterolün düşmesini sağlar. Kalp sağlığını iyileştirir ve damar tıkanıklığını önler.

Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor

ANTİOKSİDAN İÇERİR:

Kereviz, vücudu serbest radikallerden korur. Antioksidan bakımından zengindir ve bu sayede vücutta bulunan ve birçok hastalığa zemin hazırlayan toksinlerin atılmasını sağlar.

Kanser genini öldürüyor! Bu besin kanserin kökünü kurutuyor

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR:

Kereviz, bol miktarda C vitamini içerir ve bu sayede bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

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