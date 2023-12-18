Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Sıcak içecek içmeyi seviyorsanız, gözden geçirmeniz gereken önemli detaylar mevcut. Rahat ve sıcak hissetmek için veya faydasından yararlanmak istediğiniz birçok bitkisel ürünü çay olarak tüketmek isteyebilirsiniz. Fakat doktorlar bu noktada 'içeceklerin sıcaklığına' dikkat etmeniz konusunda uyarıyor. Çay içerken ilk yudum çok güzel gelse de, içinizi ısıtacak bu içecekleri içmeden hemen önce beklemeniz gerekebilir. Dr Deborah Lee, içecekleri çok sıcakken içecekleri içmenin yemek borunuz için kötü haber anlamına gelebileceği konusunda uyardı. Birçok araştırma, sıcak çay içmenin yemek borusu kanseri riskini artırdığını gösterdiğini anlattı. Sıcak çay gibi sıcak sıvıların içilmesi yemek borusu endotelini (yemek borusunu kaplayan hücreler) yakarak hücresel hasara ve iltihaplanmaya sonuçta kötü huylu hale gelir. Doktor yemek borusundaki yanıkların ayrıca iltihaba neden olabileceğini açıkladı. 'Bu model uzun yıllar boyunca tekrarlanırsa kanser hücrelerinin üretimine yol açabilir' diye ekledi. ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma, sıcak içeceklerin endişe verici etkisine önemli bir vurguda bulunuyor. 500.000'den fazla Birleşik Krallık yetişkinini inceleyen araştırma ekibi, kahve ve çay içme olasılığı daha yüksek olan kişilere odaklandı. Çalışma, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, kahve tüketiminin daha yüksek özofagus (yemek borusu) kanseri riski ile nedensel olarak ilişkili olduğu sonucuna varmıştır ve bazı kanıtlar bunun sıcaklık etkisiyle ilişkili olduğunu bildirdi. Dr Lee bu bağlantıya bakarak başka bir çalışmayı listeledi. '23 epidemiyolojik çalışmanın 2022'de incelenmesinde ve meta-analizinde ,65°C civarında sıcak çay içenlerde özofagus skuamöz karsinomunun göreceli riski şu kişilerde yüzde 79 arttı' açıklamasında bulundu. Kesin bir sonuca varmak için şu anda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da doktor, daha dikkatli olunması için bazı ipuçları verdi. Öncelikle çayınızı veya kahvenizi içmeden önce birkaç dakika soğumasını beklemelisiniz. Dr Lee şunları 60C veya üzeri sıcaklıktaki içecekleri içmemeniz gerektiğine dair önemli uyarılarda bulundu. Bir fincan çayın bir dakikada 80°C'den 60°C'ye soğuduğu söyleniyor. Bu nedenle, çayı hazırladıktan sonra sadece birkaç dakika beklemek tek ihtiyacınız olan şey.