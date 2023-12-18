Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:12

Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Uzmanlar, beslenmenin olduğu gibi neleri içtiğinizin de sağlığınız üzerinde büyük etkilerine dair önemli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca içecekleri "nasıl tükettiğiniz" de büyük önem taşıyor. İşte kanser riskine tavan yaptıran o alışkanlık…