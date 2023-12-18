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Haberler Galeri Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:12

Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Uzmanlar, beslenmenin olduğu gibi neleri içtiğinizin de sağlığınız üzerinde büyük etkilerine dair önemli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca içecekleri "nasıl tükettiğiniz" de büyük önem taşıyor. İşte kanser riskine tavan yaptıran o alışkanlık…

Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Sıcak içecek içmeyi seviyorsanız, gözden geçirmeniz gereken önemli detaylar mevcut. Rahat ve sıcak hissetmek için veya faydasından yararlanmak istediğiniz birçok bitkisel ürünü çay olarak tüketmek isteyebilirsiniz. Fakat doktorlar bu noktada "içeceklerin sıcaklığına" dikkat etmeniz konusunda uyarıyor.

Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Çay içerken ilk yudum çok güzel gelse de, içinizi ısıtacak bu içecekleri içmeden hemen önce beklemeniz gerekebilir.

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Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Dr Deborah Lee, içecekleri çok sıcakken içecekleri içmenin yemek borunuz için kötü haber anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Birçok araştırma, sıcak çay içmenin yemek borusu kanseri riskini artırdığını gösterdiğini anlattı.

Kanser riskini %79 artırıyor! İçtiğiniz her yuduma dikkat: Şifalanayım derken sağlığınızdan olmayın...

Sıcak çay gibi sıcak sıvıların içilmesi yemek borusu endotelini (yemek borusunu kaplayan hücreler) yakarak hücresel hasara ve iltihaplanmaya sonuçta kötü huylu hale gelir.


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