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Kansere karşı koruyor!

Kansere karşı koruyor!

Kakule, zencefilgil ailesinin güzide bitkilerinden oluyor. Bütün bir yıl boyunca yeşil kalabilme potansiyeline sahip olması, 50 santimetreye kadar da uzayan boyuyla biliniyor. Yaprakları koyu yeşil, dik ve uzun, çiçekleri ise hafif sarıyı andıran bir renkte kendini gösteriyor. İşte kakulenin birbirinden önemli faydaları...

Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





