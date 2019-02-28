Kansere karşı koruyor!
Kakule, zencefilgil ailesinin güzide bitkilerinden oluyor. Bütün bir yıl boyunca yeşil kalabilme potansiyeline sahip olması, 50 santimetreye kadar da uzayan boyuyla biliniyor. Yaprakları koyu yeşil, dik ve uzun, çiçekleri ise hafif sarıyı andıran bir renkte kendini gösteriyor. İşte kakulenin birbirinden önemli faydaları...
Giriş Tarihi: 28.02.2019
10:08
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019
10:11
Kakule, zencefilgil ailesinin güzide bitkilerinden oluyor. Bütün bir yıl boyunca yeşil kalabilme potansiyeline sahip olması, 50 santimetreye kadar da uzayan boyuyla biliniyor. Yaprakları koyu yeşil, dik ve uzun, çiçekleri ise hafif sarıyı andıran bir renkte kendini gösteriyor. İşte kakulenin birbirinden önemli faydaları...
Kakule, mide sorunu çekenlerin imdadına koşmak için hazırda bekleyenlerden. Çünkü kendisi hem mide bulantısını kesme konusunda hem de mide ağrılarını dindirme konusunda tam bir şifa kaynağı.
- Aynı şekilde kakule, yemeklere katıldığında yediklerimizin daha kolay hazmedilmesini de sağlayarak mide ve bağırsaklara yardımcı oluyor.
- İştahsızlık sorunu yaşayanların iştahını açma konusunda da tam bir profesyonel olan kakule, yemek yeme isteğini arttırma özelliğine de sahip.
- Yediğimiz yemekle ilgili dertlerimizi mideye kadar da düşünmeden edemeyen kakule, ağız kokusunu engelleme, nefesi tazeleme özelliğine sahiptir.
- Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle olumsuzluklardan çok çabuk etkilenen organlarımızdan olan akciğerleri bir güzel koruyor.
- Bu antiseptik özelliği böbreklerin sağlıklı çalışmasını da etkiler, böbrekleri temizlemek için gösterdiği çaba, onun doğal bir idrar söktürücü olmasını da sağlar.