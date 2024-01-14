Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
13:27
Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...
Kanser, endişe verici bir hastalık olarak öne çıkıyor. Kanserden korunmak için, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak bir yaşam tarzını benimsemek hayati öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketmenin kansere karşı koruyucu etkileri olduğunu ortaya koydu. Peki, hangi yeşil yapraklı besinler kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir? İşte bu besinleri beslenme rutininize eklediğinizde vücut direncini artırarak hastalıkları önleyebileceğiniz bazı öneriler...