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Haberler Galeri Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 13:27

Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...

Kanser, endişe verici bir hastalık olarak öne çıkıyor. Kanserden korunmak için, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak bir yaşam tarzını benimsemek hayati öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketmenin kansere karşı koruyucu etkileri olduğunu ortaya koydu. Peki, hangi yeşil yapraklı besinler kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir? İşte bu besinleri beslenme rutininize eklediğinizde vücut direncini artırarak hastalıkları önleyebileceğiniz bazı öneriler...

Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...

PAZI

Syringic asit ve kaempferol içeren pazı, kandaki şekeri düzenlemeye yardımcı oluyor. Kanser hücre oluşumunu engelleyen pazı, vücutta toksin birikmesini de engelliyor.

Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...

Pazı, çiğ olarak tüketilebileceği gibi soğan ve salçayla sote şeklinde de tüketilebilir.

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Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...

SARIMSAK

Sarımsakta bulunan bazı bileşikler, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve kanser gelişimini önlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...

Sarımsakta bulunan bileşiklerden biri olan allicin, antioksidan özelliklere sahiptir ve kanser hücrelerinin büyümesini inhibe edebilir.

Kanseri önlediği belirlendi! Haftada 1 defa tüketen hastalık nedir bilmiyor...

Ayrıca, sarımsakta bulunan diğer bileşiklerin de bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

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