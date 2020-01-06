Kanseri önleyen mucize besin!

Yaşa bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler, hücrelerin tahribatı, düzensiz beslenme, genetik faktörler ve birçok sebebe bağlı olarak hastalıklar meydana geliyor. Son yılların en korkulan hastalığı olan kanser, çoğunlukla beslenme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar hücre tahribatını engelleyen besinlerin olduğunu ortaya çıkardı. Peki hangi besinler kanserden koruyor? Hangi besinler hücre tahribatını engelliyor? İşte düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltan ve hücre yenilenmesini sağlayan besinler...