Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
14:27
Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…
Hastalıkların belirtilerini saptamak her zaman kolay değildir. Bazı hastalıklarda ortaya çıkan semptomlar arasında ise bariz bir bağlantı olabilir; örneğin öksürüğün akciğer kanseri belirtisi olması gibi. Ancak diğer durumlarda vücudun beklemeyeceğiniz kısımlarında ortaya çıkabilirler. Bir uzman, tırnaklarınızın görünümünün aslında sağlığınız hakkında çok şey söyleyebileceğini anlattı.