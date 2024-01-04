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Haberler Galeri Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:27

Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Hastalıkların belirtilerini saptamak her zaman kolay değildir. Bazı hastalıklarda ortaya çıkan semptomlar arasında ise bariz bir bağlantı olabilir; örneğin öksürüğün akciğer kanseri belirtisi olması gibi. Ancak diğer durumlarda vücudun beklemeyeceğiniz kısımlarında ortaya çıkabilirler. Bir uzman, tırnaklarınızın görünümünün aslında sağlığınız hakkında çok şey söyleyebileceğini anlattı.

Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Uzman, tırnaktaki koyu renkli bir çizginin, acilen doktorunuza başvurmanızı gerektirdiğini söyledi.

Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Bir videosunda Doktor Karan Raj, tırnaklarınızda bir sağlık sorununa işaret edebilecek işaretleri paylaştı.

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Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Dr. Raj şunları söyledi:"Tırnaklarınız sağlığınız hakkında birçok şey söyler."

Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Dr Raj, tırnağınızın ortasında küçük beyaz bir nokta bulunmasının genellikle endişelenecek bir şey olmadığını belirterek şöyle dedi: "Tırnaklarda bu bulut benzeri beyaz lekeleri fark ederseniz bunlar yaygın ve genellikle normaldir."

Kanserin belirtisi tırnaklarınızda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Ancak tırnaktaki "koyu renkli çizgi" kanser belirtisi olabilir."

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